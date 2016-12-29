В черниговской больнице 5-летний ребенок разбил себе голову
29.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
В областную детскую больницу с противотуберкулезного диспансера попала девочка с серьезными травмами головы, сообщил источник в медицинском учреждении. В 5-летнего ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, повреждения барабанной перепонки. Девочка находилась на лечении в детском отделении противотуберкулезного диспансера. В тот день она играла в палате, прыгая с тумбы. В присутствии медсестры малыш упал на пол, ударившись головой. После чего девочку забрала карета скорой помощи. В настоящее время угрозы жизни ребенка нет.