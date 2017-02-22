В черниговском «Царьграде» ночевали Пушкин, Шевченко и Горький
В начале ХХ века черниговский отель «Царьград» был очень популярным. В частности и потому, что это был единственный отель в городе. Поэтому именно в нем останавливались все выдающиеся личности, которые приезжали в город над Десной. Возвели отель в начале ХХ века благодаря стараниям освобожденных крепостных Сидора Сорокина и Алексея Сидорова. Предприимчивые мужчины начали в Чернигове торговлю квасом, и со временем их палатка на углу Шоссейной и Воздвиженской переросла в небольшой трактир. Так прозаично началась история отеля «Царьград». В середине века старую деревянную постройку перестроили в новую каменную, двухэтажное. По состоянию на 1880 отель принадлежал купцу Визенталя, а через некоторое время на первом этаже купец Лагутин открыл кондитерскую и булочную. «Царьград» довольно быстро приобрел популярность. 1820 год, уезжая в ссылку на юг, здесь остановился Пушкин. И за 4 года поэт снова оказался в «Царьград», но на этот раз, уезжая в ссылку на север. Колорита пребыванию Пушкина в городе придало то, что его через внешний вид приняли за лакея. В 1829 году здесь останавливался Николай Гоголь, а в феврале 1846 — Тарас Шевченко и Александр Афанасьев-Чужбинский. Впоследствии отель принимал Льва Толстого в 1884-м и Максима Горького — в 1891-м. Во время войны здание было разрушено.