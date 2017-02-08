В Черниговском СИЗО осужденный напал на сотрудника
08.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции 7 февраля поступило сообщение дежурного СИЗО о том, что в помещении Черниговского СИЗО у камеры 29-летний осужденный нанес телесные повреждения 26-летнему сотруднику СИЗО. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия пострадавший обратился с заявлением по данному факту и в травмпункт Черниговской городской больницы № 2 с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга под вопросом, закрытый перелом костей носа с незначительным смещением, подкожная гематома. Сотруднику оказана медицинская помощь и отпустили домой. По данному факту сотрудниками полиции открытое уголовное производство. Проводится проверка.