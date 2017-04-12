В черниговском селе разваливаются школьные мастерские
В селе Даниловка Менского района от школьных мастерских остались руины. Об этом на своей странице в сети Facebook написал общественный активист Александр Ясенчук. Также он сообщает, что дом, где находились мастерские советская власть в свое время отобрала у его родственников. «Посетил свою малую Родину — с. Даниловка Менского района и сфотографировал две места: развалена дом на углу «Удел», где еще 10 лет назад были школьные мастерские, другая — нынешний гараж, угол «Серединка». 15 лет назад здесь стояла огромная дом, где жили сезонные рабочие и те, кто нуждался жилья. Сейчас дом здесь не сохранился. Так вот, обе имения в 30-е годы коммунисты забрали у родственников моего прадеда Льва Иллюшко. Дома и другое имущество — в колхоз, людей в Сибирь. Где их кости до сих пор неизвестно. Таких домов в селе еще 10 наберется. Все они достояли и активно использовались в начале 2000-х и погибли вместе с колхозом. Хорошо строить страну на «отжатом» имуществе и рабском труде. Почему историки мало исследуют этот вопрос. Вероятно потому, что все-таки вполне можно найти потомков, хоть и не прямых, замученных кулаков и которые могут требовать как юридического так и финансового возмещения. », — говорится в посте.