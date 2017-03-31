В черниговском селе пенсионеры создали мужской клуб
31.03.2017 | Социум | Комментариев нет|
В селе Борковка Менского района каждый вечер в кафе спешит не молодые, а мужчины в возрасте. Кстати, самому старшему участнику посиделок — 84 года. В кафе мужчины не пьянствуют и не ругаются, а пробуют мороженое, пьют кофе, ведут беседы о политике, обсуждают новости, играют в домино, разгадывают кроссворды. Заведующий кафе рассказал: когда в заведении людно, дедушки расходятся, чтобы не мешать односельчанам то праздновать. А когда посетителей мало, тогда и проводят свои «заседания». В местный дом культуры дедушки по развлечения не спешат, поскольку там не отапливают. Говорят, что в кафе чувствуют себя как аристократы в собственном мужском клубе. Владелец заведения не возражает против ежедневных посиделок дедушек в кафе.