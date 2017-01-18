В Черниговском районе полиция задержала дачного вора с гранатой
В Черниговском районе полиция задержала дачного вора с гранатой. Злоумышленник успел обокрасть две дачи, а когда залез в третью, сработала сигнализация. Следственно-оперативная группа задержала мужчину, при осмотре которого у него под одеждой было обнаружена граната РГД-5. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. 17 января в полицию поступило сообщение, что вблизи села Березанка Черниговского района ходит подозрительный мужчина с мешком через плечо и направляется по дороге в сторону Чернигова. На указанное место немедленно выехала следственно-оперативная группа Черниговского отделения полиции. Возле остановки общественного транспорта садового общества «Лаванда» у с. Березанка правоохранители действительно обнаружили подозрительного мужчину, им оказался неработающий бездомный. В мешке находились похищенные из дач вещи. При поверхностном осмотре мужчины у него под курткой был обнаружен ручной осколочное гранату РГД-5 с запалом. Взрывотехники направили изъятую гранату на исследование. Полиция принимает меры для установления происхождения боеприпаса. Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) — наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. Продолжается досудебное расследование.