В Черниговском районе магазинного вора-неудачника задержали «на горячем»
В Смолине Черниговского района группа реагирования патрульной полиции застала на месте преступления местного жителя, который во второй раз за сутки обворовал сельский магазин. Утром 16 марта в Черниговского районного отделения полиции поступило сообщение о повреждении дверей в частном магазине в селе Смолин. На место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции. Продавщица рассказала полицейским, что в закрытом магазине кто-то есть. Наряд, с соблюдением правил личной безопасности, зашел в помещение и увидел там мужчину, который сидел у открытой бутылки водки. Под верхней одеждой злоумышленник спрятал две бутылки водки и бутылку коньяка, 3 блока сигарет, пачку сухариков и конфеты. Полиции задержанный пояснил, что он проживает здесь же, в Смолине, имеет судимости за кражи. А вчера около 22 часов ему прикортило выпить. Не долго думая, мужчина взял топор, лом, молоток, сломал дверь и ворвался в магазин. Поскольку заведение никак не охраняется, такое дерзкое и довольно громкое проникновения вора осталось незамеченным. В торговом зале злоумышленник набрал водки, колбасы и пошел пить. Этого показалось мало, и он вернулся к уже обворованного им же заведения, чтобы продолжить банкет. Там неудачника и задержала полиция. Следственно-оперативная группа задокументировала факт кражи из магазина, открыто уголовное производство по статье 185 Уголовного кодекса Украины ( «кража»). Магазин оценил свои убытки в тысячу гривен. Вора задержали по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Продолжается досудебное расследование.