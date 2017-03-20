В черниговском дворе сгорела классика украинского автопрома
20.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
По улице Доценко, 28 ночью неизвестные подожгли «Славуту». Произошло это посреди ночи — около двух часов. По предварительным данным пожарных, которые выезжали на место вызова, пламя разгорелось из-под задних колес и распространилось на всю машину. Машина сгорела дотла. Также пожаром были повреждены «Volkswagen», который стоял рядом. У него «поджарилось» заднее крыло. Полиция проводит расследование.