В черниговских учителей появилась возможность выиграть миллион долларов
22.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Представители Украины подписали в Дубае (ОАЭ) меморандум о проведении конкурса Global Teacher Prize Ukraine. Global Teacher Prize — это ежегодная премия выдающемуся учителю в мире. Как передает inform-ua.info, вознаграждение за победу в конкурсе — один миллион долларов. Их вручает фонд Varkey GEMS Foundation. Педагог, обладающий передовыми взглядами, который проявляет внимание к своим ученикам, вдохновляет их и окружающих, получит такую награду. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и соблюсти инструкциям на сайте globalteacherprize.org. Заявки принимаются с июля по октябрь. Отмечается, что после завершения приема заявлений жюри определяет 50 финалистов, из которых 10 лучших едут на международную конференцию в Дубаи.