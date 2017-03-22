В черниговских пенитенциариев некому общаться с прессой
22.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Для объективного информирования жителей Черниговщины о событиях, происходящих в нашем регионе, был нужен комментарий Управления государственной пенитенциарной службы в Черниговской области. Однако по телефону, по которому ранее отвечала пресс-служба ведомства, на этот раз услышали, что ведомства, общались бы с журналистами, больше нет. К тому же, работница ликвидационной комиссии, которая взяла трубку, сказала, что не знает, к кому нас переадресовать. Мол, вероятно, нам надо обращаться напрямую в Министерство юстиции. Такие новации.