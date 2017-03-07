В черниговских патрульных нет выходных
Патрульный полицейский Иван Заяц 4 марта около восьми вечера в свой выходной шел по улице в делах. Навстречу ему шла женщина, а через несколько десятков метров — мужчина. Незнакомец показался полицейскому подозрительным — он имел довольно странно, к тому же у него на руках были перчатки, хотя на улице уже достаточно тепло. Патрульный оглянулся и увидел, что неизвестный бежит прямо на женщину, которая шла впереди него. Подбежав, он обхватил ее одной рукой за плечи, другой — что-то приставил к горлу (как потом выяснилось, он приказал ей отдать сумку). Расстояние между ними была небольшая. Иван крикнул, чтобы человек отпустил женщину и начал приближаться к злоумышленнику. Увидев нежелательного свидетеля, неизвестный бросился бежать. Милиционер побежал за ним, параллельно по телефону в дежурную службу Управления патрульной полиции. Дежурный офицер, выслушав сообщение, направил на помощь коллеге ближайший патрульный экипаж. Примерно за квартал полицейский догнал неизвестного и задержал его. А через несколько минут подъехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Задержанным оказался 26-летний крымчанин, уже не раз судим за совершение аналогичных преступлений. При осмотре у задержанного изъяли предмет, похожий на нож для открывания консервов. В полиции Чернигова по факту происшествия зарегистрировано уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины.