В Чернигове задержали серийного вора
Оперативники уголовного розыска Черниговского отдела полиции задержали 39-летнего мужчину, на счету которого более пятидесяти краж. В Черниговский отдел полиции поступали обращения черниговцев о совершении краж из их гаражей, подсобных помещений, зданий и квартир, в которых продолжаются ремонтные работы. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Злоумышленник попадал внутрь через поврежденные двери или окна. Похищал основном электроинструмент: болгарки, перфораторы, дрели, шуруповерты, но не пренебрегал и ценными мелочами. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что до сих краж причастен 39-летний наркозависимый человек, ранее судимый за аналогичные преступления. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок. В ходе дальнейшей проверки он дал правдивые показания о совершении им более пяти десятков краж по городу. Свои действия злоумышленник объяснил просто, мол, недавно он стал отцом, поэтому крайне нужны деньги, тем более, что и жена тоже употребляет наркотики. Похищенное мужчина сбывал на местных рынках и неразборчивым таксистам. Сейчас по решению суда вор находится под домашним арестом. По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) — наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование.