В Чернигове задержали наркоторговца
В полицию поступила информация о причастности жителя Чернигова к незаконному сбыту психотропных веществ и особо опасных наркотических средств на территории г. Чернигова и Черниговской области. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. В рамках осуществления комплекса мероприятий сотрудниками управления противодействия наркопреступности и следственного управления ГУНП в Черниговской области был задокументирован факт незаконного сбыта психотропного вещества амфетамина жителем областного центра. Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого у него изъято 50 граммов марихуаны, 15 граммов амфетамина и деньги, полученные от сбыта наркотиков. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) — наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.