В Чернигове заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 20 процентов
За 52 неделю 2016 года в области заболело гриппом и ОРВИ 11541 человек, из них 6222 ребенка, уровень заболеваемости выше эпидпорога на 5,5%. Были госпитализированы 419 человек, из них 274 ребенка. Зарегистрировано 23 случая заболевания среди беременных и 55 среди медицинских работников. Об этом сообщили в Государственном учреждении Черниговского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения. Эпидемический порог превышен в Борзнянском, Варвинском, Городнянском, Ичнянском, Козелецком, Коропском, Куликовском, Менском, Нежинском, Носовском, Прилуцком, Семеновском, Сосницком районах и Прилуки, Чернигов. Введены ограничительные мероприятия в Бахмаче, Борзнянскому, Ичнянском, Козелецком, Коропском, Корюковском, Куликовском, Менском, Нежинском, Н.-Северском, Носовском, Прилуцком, Семеновском, Сосницком, Талалаевском, Черниговском, Щорском районах и. Нежин, Прилуки, Чернигов, в т.ч. дополнительные каникулы в школах, которые затем перешли в плановые каникулы. По г.. Чернигову заболело 4314 человек, из них детей — 2420, уровень заболеваемости превышает эпидемический порог на 20,3%. Вирусологической лабораторией исследовано биологический материал от 5 больных ОРВИ, гриппом, жителей области, у 2 больных выделен вирус гриппа А (Н3N2) — сезонный. С начала эпидсезона по области против гриппа привито 497 человек, в т.ч. 155 детей. Ситуация находится на контроле ГУ «Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».