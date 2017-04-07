В Чернигове взорвалась пушка от немецкого танка: есть пострадавший
В Чернигове взорвалась пушка от немецкого танка. Это случилось на одной из металлобаз. 51-летний мужчина пытался ее распилить, но произошел взрыв. — В 18 часов в Черниговского горотдела полиции поступило сообщение от медиков, в травмпункт был доставлен мужчина 1966 года с диагнозом «открытый многозвенный перелом костей левой голени». Он находится на операции. Установлено, что мужчина получил повреждения по улице Ивана Мазепы во время проведения работ. Он резал трубу и произошел взрыв. Проводится по этому факту проверка, — Наталья Човпило, пресс-офицер Черниговского горотдела полиции. Трубка из металлолома оказалась фронтовым раритетом. Военные эксперты установили, что это 75-миллиметровая пушка от немецкого танка Pz-4 ранних модификаций. Взрыв произошел, скорее всего, потому, что был пороховой заряд. Эксперты уверяют: если бы в пушци остался снаряд, то человек должен мало шансов выжить после взрыва. Каким образом эта пушка появилась на металлобазе — пока неизвестно.