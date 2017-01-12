В Чернигове вскоре установят новые остановочные комплексы
12.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Уже изготовлены первые образцы новых остановочных комплексов. Об этом в соцсети написал заместитель городского головы Александр Ломако. Их установят, как только позволят погодные условия. Это будут современные конструкции, без киосков с сигаретами или колбасой, а с электронным табло. Зато не все пользователи соцсетей положительно восприняли такую информацию. Мол, надо привести в порядок территорию вокруг имеющихся остановок и залатать кровли, а также улучшить работу общественного транспорта по графику движения.