В Чернигове впервые отметили День добровольца
15.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Добровольцы Черниговщины основном шли на фронт в составе батальонов «Карпатская Сечь», «Азов», «Правый Сектор», «ОУН», «Чернигов», 13-го и 41-го. Именно воины из этих формирований и их собратья, гости из других областей собрались, сегодня, 14 марта, у Стеллы Небесной сотни, чтобы отметить этот день. Северяне отдала уважение добровольцам праздничным концертом в кино-культурном центре и торжествами на главной площади города, под конец которых участники мероприятия свечами на мостовой выложили герб Украины.