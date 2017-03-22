В Чернигове возобновилась стихийная торговля
Как известно, местные власти пытаются ликвидировать стихийную торговлю на продовольственных рынках города, в частности у Привокзального рынка. Но, несмотря на это, как правило, начиная от пересечения улицы Жабинского и проспекта Победы и вниз в супермаркет «Квартал», торгуют малообеспеченные сельские жители. Летом — выращенными в своих садах и на огородах овощами, зеленью, фруктами, ягодами, а зимой, чтобы немного подзаработать, привозят из сел домашнюю молочную продукцию, продают различные домашние заготовки, консервирование. Торговля у рынке всегда была оживленной, продукция быстрее продавалась, чем внутри рынка на столах. К тому же, торговцы жаловались, что летом душно стоять под палящим солнцем, а в холодное время года, если дождь или снег, вообще невозможно торговать без крыши над головой. Директор рынка «Привокзальный» Валентин Малый конце 2016 обещал упорядочить торговые ряды для сельских жителей. «Будем производить конструктивные элементы с металлической крышей. Один такой навес накроет девять столов (по 3 метра), а это 27 торговых мест. Уже к весне собираемся сделать три таких навесы », — пообещал директор. Сегодня мы видим, что один такой навес уже построен, работы по оборудованию и накрытия торговых столов крышей продолжаются, но и стихийная торговля снова вернулась на круги своя. Только несколько человек торгуют на территории сельского рынка, а в основном крестьяне снова продают свою продукцию прямо с земли и выстроились они до самого «Квартала».