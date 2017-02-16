В Чернигове воспитывают пластунов
16.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
С недавних пор маленькие первоклассники школы № 36 носят не просто школьники, но пластунами. Их легко узнать по скаутскими платками, которые им повязали на торжественной линейке старшие наставники — педагоги и почетные гости. К этому радостному событию дети старательно готовились — собирали в свою копилку «добрые дела»: первоклассники плели маскировочные сетки для АТО, изготавливали различные поделки для благотворительных ярмарок, мастерили кормушки, собирали макулатуру и отработанные батарейки. Сейчас маленькие пластуны уже готовы к новым благотворительным делам.