В Чернигове воспитателей заставляют идти в отпуск за свой счет
Десять дней за свой счет — такое предлагают черниговским воспитателям детских садов. Как известно, Кабинет Министров уже утвердил календарь официальных праздников, согласно которому определенные рабочих дня и посленовогодних праздников. А именно: рабочими днями считают 3, 4, 5, 6 января. 1, 2, 7, 8, 9 — официальные праздники.
Конечно, это лишь рекомендации, которые работодатель может и не принимать во внимание. Однако черниговские педагоги планируют сэкономить бюджет следующего года, поэтому местные чиновники решили устроить принудительные каникулы дошкольникам. И отправить всех воспитателей в отпуска за свой счет. То есть десять первых дней нового года малышей некуда девать: «Мы шокированы, — возмущается Алла, мама дошкольника, воспитанника одного из садов города. — Нам вообще не хотели предоставлять никакой информации о праздничных дней. Но я работаю на госслужбе. Мужчина тоже. Где мы должны оставить своего ребенка на период рабочих дней? Брать с собой на работу? ». Мамы жалуются, ведь, возможно, в саду будет только одна очередная группа, куда сведут всех детей. Не в восторге от такого отпуска и сами воспитатели. И рассказать журналистам откровенно они боятся. С чем связана такая экономия, мы пытались выяснить у профильного заместителя Ольги Хонич. И она оказалась слишком занятой, чтобы ответить на звонок. Поэтому, надеемся, что чиновники таки пересмотрят праздничный календарь и не заставлять воспитателей идти в отпуск за свой счет.