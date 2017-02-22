В Чернигове вор украл детские игрушки
22.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Ночью из дома 45-летнего черниговца, когда того не было дома, совершена кража. Случилось это в частном секторе по улице Лазаревского. Вор залез, оттеснив металлопластиковое окно. С соответствующим заявлением прошедшие сутки человек обратился в полицию города. По информации источника в правоохранительных органах, вор был довольно привередлив. С дома похищены только электрочайник и … детские мягкие игрушки. Данные о краже занесены в единый реестр досудебных расследований.