В Чернигове вооруженный мужчина обокрал магазин
23.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Неизвестный мужчина 22 марта в 15.00 проник в помещение черниговского офиса ООО «ОСВ Украины» по адресу ул. Днепровская, 34 Об этом сообщил собственный источник. Там он, угрожая огнестрельным оружием, завладел деньгами заявительницы в сумме 60 грн, ноутбуком, коллекционной монетой и зажигалкой. За помощью в полицию 22 марта обратилась 26-летняя бухгалтер ООО «ОСВ-Украина». В ходе оперативно-розыскных действий установлено, что преступление совершил ранее судимый 40-летний местный житель В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО Чернигова за совершение преступлений, предусмотренных ст. 187, ч. 4 УК Украины и ст. 348 УК Украины. Сообщено НПУ.