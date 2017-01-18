В Чернигове внук совершил беспорядок в квартире и выгнал бабушку на улицу
Полиция Чернигова прибыла на вызов о том, что внук не пускает в квартиру родную бабушку. Патрульные в подъезде многоэтажки увидели молодого человека, который лежал на лестнице. У него находились небольшой бумажный пакет с веществом зеленого цвета растительного происхождения и устройство для курения наркотических средств. На руке полицейские заметили порез, с которого сочилась кровь. Человек практически ни на что не реагировал. Патрульные вызвали скорую помощь и следственно-оперативная группа. Позже правоохранители выяснили, что мужчине 27 лет и он не впервые совершает скандал с родными. На этот раз он сначала, возможно, под действием наркотических средств, учинил погром в квартире: побил посуду и сломал мебель, ранив руку о стекло разбитого шкафа. А потом вообще выгнал бабушку из дома. Женщина звонила в полицию от соседей. Бригада скорой помощи забрала мужчину в медицинское учреждение.