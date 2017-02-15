В Чернигове владельцы оружия выйдут на марш
К третьей годовщине расстрелов на Майдане общественная организация «Правый сектор Север» организует марш черниговцев — владельцев оружия. Правда, организаторы уверяют, что марш будет безоружным, а правопорядок будут обеспечивать полиция и патриотически настроенные участники мероприятия. Маршрут пройдет от «Мегацентра» через проспект Мира до Екатерининской церкви. 15 февраля на пресс-конференции в экспертном клубе «Чистая политика» организаторы марша — Максим Конашевич, Александр Тарнавский и Максим Деревянко — отметили, что мероприятие объединит все черниговские организации, участвовавшие в евромайдан. Всего ожидается около тысячи человек. Они пройдут маршем, чтобы заявить, что уже стали немного другими и требуют легализации оружия, чтобы не допустить повторения трагических событий, произошедших на Майдане в Киеве в 2014 году, когда безоружные люди не могли себя защитить. Поэтому главный месседж акции «Никогда снова». Представители «Правого сектора» говорят, что сейчас на руках в украинском очень много оружия, причем вся она незарегистрированная. Зато упорядочения этого вопроса позволит улучшить контроль за использованием оружия. Ведь будет понятно, кто, где и когда ее применял. Также патриотически настроенные черниговцы жаловались, что короткоствольное оружие нужно черниговцам для самозащиты, потому что без нее безопасно чувствовать себя в родном городе нельзя. А надежды на защиту со стороны правоохранительных органов нет. В отдельной беседе представитель ГУ Национальной полиции в Черниговской области Сергей Брыль подтвердил, что сотрудники полиции действительно обеспечивать правопорядок во время анонсированного марша, чтобы он состоялся мирно, спокойно и без нарушений действующего законодательства.