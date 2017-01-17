В Чернигове ветеранам АТО бесплатно лечат зубы
На заседании Совета ветеранов АТО, членов их семей и членов семей погибших (умерших) воинов АТО при Черниговском городском совете объявили о начале акции, которую будет проводить для ветеранов АТО и членов их семей городская стоматологическая поликлиника. В этом медицинском учреждении воины АТО и члены семей погибших ветеранов АТО смогут получать все виды стоматологического лечения бесплатно. При этом за счет самой поликлиники будут предоставляться все виды стоматологических расходных лечебных материалов, включая более качественные и, соответственно, дорогие. Кроме того, городская стоматологическая поликлиника открывает специальный благотворительный счет, на котором будет аккумулировать средства, чтобы использовать более качественные материалы и при бесплатном зубопротезировании таких пациентов. Как известно, участники АТО, как и все участники боевых действий по закону имеют право на бесплатное льготное зубопротезирование, но эта льгота не предусматривает протезирование современными материалами (например, металлокерамикой), а обеспечивает только более дешевые виды зубных протезов. По информации главного врача поликлиники Ивана Маслака, счет будет целевым и как только на нем будет появляться достаточно средств для протезирования одного человека — это сразу будет делаться. Акция началась и уже сейчас поликлиника готовит к протезированию (то есть лечит) первых двух инвалидов АТО. Несколько черниговских фирм уже выразили согласие сделать благотворительные взносы для этой цели, но в дальнейшем к сбору этих средств приглашаются все неравнодушные. Для определения тех ветеранов АТО, кому такая помощь нужна в первую очередь, поликлиника будет сотрудничать с их ветеранскими организациями.