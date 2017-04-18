В Чернигове в школах, садах и родильном включили отопление
На сегодня в общеобразовательных учебных заведений и детсадов Чернигова возобновлено теплоснабжение из-за снижения санитарно-температурных норм, установленных для этих учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. В течение этой недели, если не будет резких изменений погодных условий, школы, детсады и медицинские учреждения будут продолжать отапливать. Напомним, согласно распоряжению городского головы от 3 апреля «Об окончании отопительного сезона 2016-2017 годов» в жилом секторе, бюджетных учреждениях и других предприятиях, учреждениях и организациях города отопительный сезон 2016-2017 годов завершен с 00.00 4 апреля. Впрочем, этим же распоряжением рекомендовано продолжить отопительный сезон в роддоме и городской детской поликлинике № 2. Учитывая существенное снижение среднесуточной температуры наружного воздуха, управление образования определило необходимость продолжить теплоснабжение общеобразовательных, дошкольных учебных заведений Чернигова в соответствии с требованиями санитарно-температурных норм для указанных заведений, как это было рекомендовано распоряжением городского головы. Отсутствие теплоснабжения в общеобразовательных учебных заведениях №№ 18, 21, 5 и детском саду № 19 на предприятии ОАО «Облтеплокомуненерго» объяснили опломбированием 2-х котельных на летний период. Впрочем, этот вопрос технически имеет будет решен, и в течение дня теплоснабжение этих учреждений будет возобновлено. Об этом сообщил председатель правления ОАО «Облтеплокомуненерго» Виктор Геращенко. Кроме того, согласно изменениям в распоряжение городского головы от 4 апреля Управлению здравоохранения поручено также определить необходимость продолжения теплоснабжения в учреждения здравоохранения Чернигова в соответствии с требованиями санитарно-температурных норм для указанных учреждений.