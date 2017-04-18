В Чернигове в подвале нашли тело мужчины
18.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции позвонила 36-летняя жительница областного центра. Она заявила, что в подвале дома (ул. Генерала Пухова, 111/2) обнаружила труп своего 44-летнего брата. По ее словам, мужчина не имел постоянного места жительства и жил в подвальном помещении дома. Об этом стало известно из собственных источников. Выездом следственно-оперативной группы обнаружен труп без видимых телесных повреждений. Тело направлено на экспертизу. Проводится проверка.