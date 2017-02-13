В Чернигове в музее имени Тарновского сохраняется почти 230 тысяч уникальных экспонатов
Кроме главной исторической экспозиции, музей им. Тарновского имеет три филиала — военно-исторический музей, музейно-мемориальный комплекс партизанской славы «Лесоград», что в Сновском районе, и «Усадьбу семьи Лизогубов» в Седневе. Поэтому, по словам ученого секретаря учреждения Максима Голубого, музей имени Тарновского самом деле является одним из крупнейших музеев Украины. В его фондах насчитывается 230 000 уникальных экспонатов из разных эпох. И коллекция постоянно пополняется. Бывает даже, что люди сами отдают древности в музей. В исторических экспозициях представлены материалы из прошлого Черниговщины от древнейших времен до современности. Поэтому на выставках можно увидеть все, чего душа пожелает: от древних орудий труда предков, казацких сабель и оружия и современным вещей. Есть и временные выставки, как, например, экспозиция изделий из серебра, которые хранятся в музейных коллекциях. Причем посетителям обычно показывают отреставрированные экспонаты, которые сейчас в хорошем состоянии. Кстати, из самых ценных серебряных вещей Максим Голубой назвал одежды Троицко-Ильинской иконы Божьей Матери. Специалист также утверждает, что все лучшие экспонаты, которые есть в музее, можно увидеть на постоянных выставках. Ведь прятать самые интересные и ценные вещи в фонды — бессмысленно. «Обычно не выставляют только те вещи, которые нуждаются в реставрации или сохранились фрагментарно, или те, о которых почти ничего не известно», — сказал ученый секретарь. Ежегодно из музея отправляют экспонаты на реставрацию. Вот только количество и масштабы восстановительных работ зависят от финансов музея и от государственных программ. В приоритете — древности эпохи Киевской Руси и казачества.