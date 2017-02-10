В Чернигове в этом году обновят 20% маршруток
По условиям новых контрактов перевозчики Чернигова взяли на себя обязательство в течение пяти лет заменить весь транспорт на новый. В частности, в этом году запланировано обновить около 20% всего подвижного состава общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета. Кроме того, в ближайшее время городские власти объявит конкурс для определения компании, обеспечит город системой JPS-мониторинга. Перевозчики в договорах обязались установить трекеры в своих машинах общественного транспорта за свой счет, а город потом их присоединит к одной системе. Вся система JPS-мониторинга будет работать онлайн, и каждый житель города на официальном сайте городского совета сможет увидеть передвижения транспорта по маршруту и его пребывания в том или ином месте или остановке. На эти цели требуется определенное время, возможно, полгода, но, по мнению городских властей, это системно решит вопрос с графиком движения общественного транспорта и усилит контроль за работой перевозчиков. На новых остановках также предусмотрено обустройство электронных табло, на которых будет информация этой системы о времени прибытия автобуса на остановку. Чернигов — один из первых областных центров, где введено штрафования перевозчиков за нарушение условий договоров. На первый раз дается предупреждение, а затем — штраф. В случае, если перевозчик не справляется с выполнением условий контракта, договор с ним может быть расторгнут.