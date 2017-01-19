В Чернигове утвердили проект Программы развития туризма и продвижения города Чернигова
19.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
К концу 2018 городские власти планируют увеличить поток туристов в Чернигов к 400 000 человек в год, к 2021 году — до 800 000. «Планы амбициозные, но реальные», — убеждена Ольга Хонич, заместитель городского головы, представляя на заседании исполкома проект Программы развития туризма и продвижения города Чернигова на 2017-2018 годы. Она рассказала о ключевых моментах программы, которые дадут возможность заманить в Чернигов состоятельных туристов и задержать их здесь надолго. Акценты при развитии туристической сферы делать на проведении различных фестивалей и шоу, ведь, как показало исследование, на такие меры в Чернигов туристы едут охотнее, чем чтобы просто полюбоваться историей древнего города.