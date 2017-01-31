В Чернигове установят более 400 остановочных комплексов
В течение двух лет в Чернигове имеют обновить более 400 остановок общественного транспорта. Об этом сообщил собственный источник. На днях в горсовете предпринимателям презентовали новые остановочные комплексы. — Главная идея состоит в следующем. Мы вам предлагаем на тех местах, где у вас нет никаких арендных отношений, то есть свободные места, или там, где заканчиваются сроки аренды, чтобы вами были установлены остановочные комплексы с торговым киоском, а еще дополнительно 1-2 или несколько остановок без киоска были изготовлены для города. При этом, по словам городского головы, городской совет готов рассмотреть вопрос об увеличении таким предпринимателям срока аренды — чтобы выйти на окупаемость проекта для бизнеса. Во многих предпринимателей возникли вопросы о том, на сколько будет продолжен срок аренды после установления нового остановочного комплекса. Относительно аренды земли мэр заверил, что сроки ее продолжение или предоставления будут рассматриваться в связке с тем, сколько предприятие установит остановок для города. Также добавил, что минимальный срок заключения договора составит 3 года, а максимальный — 10. Также во время встречи был обсужден вопрос о том, какое предприятие будет производить остановочные комплексы. В городе уже установлен пробный экземпляр на остановке «Площадь Героев Сталинграда». Этот остановочный комплекс изготовлен предприятием «Магр». Однако мэр отметил, что производитель может быть и другим, если будут предложения. Для его определения можно провести тендер или конкурс, но лучше, чтобы производитель остановок был один. Потому что если будет 10 или более производителей, то все остановки будут разные, а это усложнит вопрос контроля качества деталей и соблюдением всех технических норм.