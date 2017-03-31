В Чернигове усилили уличное патрулирование
31.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
На улицы Чернигова вышли усиленные патрули полиции и национальной гвардии. С ухудшением криминогенной ситуации это не связано, говорят в отделении полиции города. Восстановили практику пешего патрулирования с наступлением весенне-летнего периода, потому что зимой нарядов не было. В состав усиленных патрулей входят трое нацгвардийцив и полицейский. Они прочесывать спальные районы и проблемные места Чернигова. «Их основная цель — обеспечение безопасности и порядка, профилактика преступлений, предотвращения нарушения правил благоустройства и мелкое хулиганство», — пресс-офицер городского отделения полиции Наталья Човпило.