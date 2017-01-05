В Чернигове цены на бензин и дизтопливо пошли вверх
05.01.2017 | Экономика | Комментариев нет|
На фоне роста цен на нефть дорожают и нефтепродукты. В частности, вверх пошли бензин и дизтопливо. По предновогодние и новогодние дни их цена выросла на 1-1,5 грн на всех заправках города. Та же тенденция наблюдается и в Украине. Только за минувшие сутки нефтетрейдеры подняли расценки на 10 копеек. Самый дорогой бензин А-95 + в Чернигове стоит 26,99. А вот цены на сжиженный газ еще держатся. Доля цены на него по отношению к высокооктанового бензина составляет 52%, что усиливает окупаемость переоборудование автомобиля на газ.