В Чернигове травятся коньяком за 2,5 тысячи гривен
05.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
В черниговских магазинах до 70% некачественного алкоголя, сообщил главный нарколог области Петр Седень. Поэтому его не удивляют случаи отравлений. Хотя есть и исключения. Черниговцы травятся даже дорогими спиртными напитками, утверждает известный врач. Недавно в реанимацию черниговской больнице № 2 попали мужчины, которые употребляли элитный коньяк за 2,5 тысячи гривен. Пациентам пришлось буквально спасать жизни. У них был панкреонекроз и сильная алкогольная интоксикация. «Цена — это не показатель качества спиртных напитков, — говорит Петр Седень. — Думаю, люди отравились суррогатным коньяком ». Главный нарколог области уверяет, что доля некачественного алкоголя за 20 лет выросла почти вдвое.