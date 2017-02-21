В Чернигове теперь меньше убивают и грабят
21.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Создание в Чернигове прошлого года патрульной полиции и работа полицейских в течение 2016-таки дали положительные результаты. По крайней мере, они отражаются в статистических данных правоохранительных органов. Как утверждают в Главном управлении Национальной полиции, в Чернигове в 2016 году по сравнению с 2015 г., было совершено на 962 преступления меньше. Наполовину сократилось количество убийств и тяжких телесных повреждений (50% и 52%, соответственно). Ограблений и разбойных нападений на черниговцев уменьшилось на треть (на 35% и 37%, соответственно). В то же время, согласно сведениям полиции, довольно частыми в Чернигове являются имущественные преступления: кражи и особенно мошенничества.