В Чернигове талантливые ученики будут получать стипендии
65 одаренных детей Чернигова за высокие достижения в области музыкального и изобразительного искусств в 2017 году получают стипендии городского головы. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Соответствующее распоряжение подписал Черниговский городской председатель с целью поддержки и стимулирования творчески одаренных детей, их участия в международных и всеукраинских фестивалях, смотрах, олимпиадах, конкурсах, выставках и пленэрах и создание возможностей для дальнейшего развития талантливой молодежи. Согласно распоряжению 58 стипендий по 100 грн предоставляться ученикам Черниговской музыкальной школы № 1 им. С. В. Вильконского, Черниговской музыкальной школы № 2 имени Е. В. Богословского и Черниговской городской школы искусств, которые стали лауреатами или дипломантами международных и всеукраинских конкурсов, фестивалей, смотров и олимпиад. Еще 7 стипендий по 100 грн выделено ученикам Черниговской детской художественной школы за высокие творческие достижения в изобразительном искусстве и награды за участие в международных, всеукраинских и областных выставках, конкурсах, пленэрах. Выплаты стипендий будут осуществляться с января по май и с сентября по декабрь включительно за счет общих ассигнований, предусмотренных на содержание отрасли «Культура» на 2017 год.