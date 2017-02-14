В Чернигове судмедэксперты отслеживают почерки
Научно — исследовательский экспертно — криминалистический центр при УМВД Украины в Черниговской области сектор технической экспертизы документов и почерковедческой экспертизы оказывает услуги по проведению почерковедческой экспертизы и исследования подписей и почерка в различных документах (например, в завещаниях, договорах, накладных, поручениях и других документах) и решение вопросов * кем именно выполнено подпись или почерк? * Или выполнен почерк в различных документах одним лицом? * Выполнено подпись или почерк намеренно измененным почерком? * Или не выполнены подпись или почерк в непривычных условиях? * Были использованы технические средства для выполнения подписи? С Судебная технической экспертизы документов, в их подлинности, установление последовательности нанесения подписи, текста и отражения в документе, установление залитых, загрязненных документов, исследования идентичных печатей и штампов в документах и решения других вопросов: * каким образом печати изготовлен документ? * Соответствуют по своим характеристикам денежные купюры, дипломы, свидетельства о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, нотариальные бланки и другие документы, аналогичным образцам, которые находятся в официальном обращении Украины? * Ли вносились изменения в записи документа?