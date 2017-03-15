В Чернигове стартует конкурс на тему «здорового образа жизни»
Конкурс проводит общественная организация «Центр профилактики« Выбор »совместно с благотворительной организацией« Аратта »в рамках проекта« Бюджет участия-2017 »в г. Чернигове. Рисунки и фотографии на конкурс размером А4 организаторы будут принимать до конца марта. Их следует направлять или приносить на почтовый адрес ОО «Аратта» в Чернигове: ул. Станиславского, 40, с пометкой «На конкурс рисунков». Обязательно надо указать на конверте или на самих рисунках имя, фамилию и возраст ребенка, а также контакте телефоны родителей или опекунов. А фотографии можно присылать до конца апреля на электронный адрес: [email protected] (в письме также обязательно укажите имя, фамилию и возраст ребенка, а также контакты родителей / опекунов). Более подробную информацию ищите на страницах организаторов в социальных сетях. «Условия участия в этом конкурсе простые, возраст участников — до 18 лет, а тематика довольно широка — здоровый образ жизни. Следует учитывать, что речь идет не только о физических упражнениях и нагрузки, ведь понятие «здоровье» включает целый комплекс физических, психологических и духовных составляющих. Итоги конкурса будем подводить, когда закончится срок подачи / приема работ. В прошлом году эти работы мы передавали в Волноваху нашим солдатам, которые защищают Украину на Востоке. Это очень трогательно, это вдохновляет, ведь они понимают, ради чего это все происходит. Думаю, в этом году сможем даже подготовить соответствующую выставку, будем использовать эти рисунки в нашей деятельности. », — Пояснил председатель правления ОО« Центр профилактики «Выбор» Валерий Рябуха Для участников конкурса рисунков и фотографий предусмотрены поощрения — наборы для творчества, фотоальбомы и фоторамки. Поэтому организаторы ждут творческие работы.