В Чернигове стартует дополнительный набор в полицию
13.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Хочешь изменить страну к лучшему, в совершенстве овладеть полицейский профессию, чувствуешь, что работать ради безопасности людей — твое призвание, — тогда прими участие в отборе на замещение 90 вакантных должностей в подразделения полиции Черниговщины. Сегодня, 13 февраля, в городе Чернигове стартует дополнительный набор в полицию на сержантские должности. Подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно найти на официальном сайте ГУНП в Черниговской области www.cn.npu.gov.ua