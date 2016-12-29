В Чернигове ссора соседей закончилась стрельбой
29.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Поздно вечером в частном секторе на улице Калиновой в очередной раз поссорились соседи. Между ними давно существует личная неприязнь, сообщил источник в полиции города.
Двое мужчин решили выяснить отношения с помощью кулаков. Младший спровоцировал драку. Старшему из мужчин пришлось применить травматическое оружие, чтобы усмирить агрессивного соседа. Сначала был предупредительный выстрел в гору, а потом в ногу. Подстреленного мужчину карета скорой помощи забрала в больницу, где ему извлекли пулю и потом отпустили домой. По данному факту правоохранителями проводится проверка.