В Чернигове среди бела дня ограбили киевлянина
30.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
На стоянке возле стадиона имени Гагарина киевлянин оставил машину, а сам пошел по делам. Около 15.00 сработала сигнализация. В машине вор разбил стекло двери пассажирского сиденья и похитил документы, ноутбук, банковские карточки и 20000 гривен наличными. Об этом факте сообщил источник в правоохранительных органах. Впоследствии воры позвонили мужу и потребовали еще денег в обмен на возвращение документов и вещей. Киевлянин согласился и пополнил им мобильный счет на 2,5 тысячи гривен. Однако воры ничего не вернули и на связь больше не выходят. По факту кражи полицией открыто уголовное производство.