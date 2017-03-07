В Чернигове спецкомиссия проверит качество ремонта крыш многоэтажек
Качество работ по восстановлению (реконструкции) кровель в многоквартирных жилых домах Чернигова, проведенных по заказу Управления капитального строительства городского совета, проверит специальная комиссия. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Распоряжение о ее создании подписал 2 марта Черниговской городской председатель Владислав Атрошенко. Работа этой комиссии — дополнительная мера, прежде чем исполком городского совета передавать эти отремонтированы кровли на баланс жилищных организаций. Всего предстоит проверить кровли за 18 адресам: ул. Защитников Украины 9-А, 10-А, 12-А, 12-Б, ул. Генерала Пухова, 115, ул. Генерала Белова, 18, ул. Летная, 4, ул. Волковича, 9, ул. Ивана Богуна, 44, ул. Вячеслава Черновола, 32, ул. Хлебопекарная, 16, ул. Толстого, 152, ул. Дмитрия Самоквасова, 1, ул. Мстиславская, 10, ул. Гончая, 76, ул. Образования, 86, просп. Мира, 147, 149. На эту работу комиссии отведенное неделю: о результатах проверки она должна отчитаться мэру до 10 марта. В составе комиссии — профильные заместители городского головы, руководители профильных управлений городского совета и профильных депутатских комиссий. Также участие в проверках и работе комиссии по желанию могут принять другие депутаты городского совета.