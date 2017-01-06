В Чернигове состоится рождественское праздничное фест-пати
В Чернигове на Рождество (7 января) предполагается насыщенная празднично-развлекательная программа. Начинаются действа в 15 часов. Сначала состоится фестиваль вертепов «Колядует вся семья», потом вертепы: вертеп воскресной школы Черниговской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, вертеп Черниговской городской школы искусств, вертеп прихода «Рождества Пресвятой Богородицы» Украинской греко-католической церкви. Продолжит праздник Рождественская программа детского вокального группы «Звездочки» Центра досуга «Киенка». Также черниговцев ждет выступление камерного академического хора имени Дмитрия Бортнянского Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ и празднично-развлекательная программа с участием творческих коллективов и исполнителей г. Чернигова. Состоятся также выступления духового оркестра и коллектива концертных исполнителей Черниговского областного филармонического центра фестивалей и концертных программ. И в завершение — выступление кавер-группы «ADDAMS FAMILY» и Рождественское DJ-paty от Саши Крайм.