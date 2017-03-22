В Чернигове состоится презентация книги о местных патриотах
25 марта в 14.00 в Чернигове в КМЦ «Интермеццо» состоится презентация книги историка Павла Подобеда «Из-под Конотопа в Аризону: невыдуманные истории воинов Армии УНР». Во время презентации черниговцы смогут пообщаться о Черниговщине периода освободительной борьбы 1917-1921 гг. Хотя книга и посвящена вооруженной борьбе за независимость Украины в 1917-1921 гг., И все же она не является сжатым пересказом учебника по истории. Автор предлагает местный измерение событий, определивших судьбу страны. В исследовании говорится о Конотопский уезд Черниговской губернии, стал ареной кровавых боев трех армий. Здесь же приводятся воспоминания Конотопа воинов, которые сражались под сине-желтым флагом против белого и красного врага. Отдельного внимания заслуживает биографический справочник, охватывающий более полутора сотен жизнеописаний воинов Армии УНР и Армии УД, которые происходили с Конотопского уезда и связали свою жизнь со службой в украинской армии. До сих пор малоизвестные или совсем неизвестные истории Конотопа воинов были написаны по материалам архивных документов, в том числе и тех, что до недавнего времени не были доступны исследователям.