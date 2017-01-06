В Чернигове состоится областной праздник Новогодней елки
06.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
11 января, в среду, в Чернигове состоится областной праздник Новогодней елки. Мероприятие организовано для детей, требующих особого социального внимания и поддержки: детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, детей-инвалидов, детей участников АТО, детей из малообеспеченных и многодетных семей, одаренных и талантливых детей. Начало мероприятия: 11:00 ч. Место проведения: областной украинский академический музыкально-драматический театр имени Т. Г. Шевченко. Приглашаются представители средств массовой информации для освещения мероприятия