В Чернигове состоится мегакрутой фестиваль
В Чернигове живут много творческих и талантливых людей, которых надо поддерживать. Поэтому очевидно, что в городе необходимо проводить не только развлекательные фестивали, но и такие, которые откроют общине новаторов и креативщиков. Поэтому 26 марта в Чернигове пройдет фестиваль креативности и инноваций «Вдохновение Fest». На него приедут 12 тренеров из Чернигова и Украины и представят три направления: образовательный (педагогика, психология, инновации в образовании) социальный (проектный менеджмент, коммуникации, фасилитация развития города); бизнес (социальное предпринимательство, психология бизнеса). Организует фестиваль Управление стратегического развития города Чернигова вместе со многими единомышленниками и партнерами. Во время мероприятия можно будет узнать об инновациях в психологии, образовании, бизнесе, проектном менеджменте. А главное — получить новые идеи и вдохновение менять к лучшему свою жизнь и жизнь своего города. Зарегистрироваться можно по ссылке http://bit.ly/natkhnennya_fest. Более подробную информацию о фестивале можно узнать на страницах в соцсетях http://bit.ly/fb_natkhnennya_fest https://vk.com/natkhnennya.fest