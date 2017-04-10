В Чернигове сохранился домик вокзального воришки Муринсона
10.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
Еще свежо в памяти народной колоритное название улицы — «Муринсона». В свое время в Чернигове таких колоритных названий было немало: Ницберга, Перетця, Лассаля … Но мало кто знает, что на бывшей улице Муринсона, которой возвращено куда более приятную уху историческое название Воскресенской, сохранился домик (№23), в котором и жил тот самый таинственный то революционер то вокзальный воришка Моисей Соломонович Муринсона. Эта старушка здание XIX века до сих пор существует, ее можно видеть и сейчас.