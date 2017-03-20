В Чернигове сохранилось здание бывшей женской гимназии
В 1910 году частный среднее учебное заведение, созданное Н. М. Заостровськой сначала для учащихся обоего пола, был превращен в женскую гимназию. Она находилась в арендованном помещении на Шоссейной, но там быстро стало тесно, поэтому в 1912 году было приобретено собственное здание на углу улиц Сретенской и Гончей. Заостровские были подвижниками образования: больше половины учениц первого выпуска не платила за обучение — дефицит покрывался из собственных средств супругов. Только с появлением гимназии девочки низшего происхождения получили возможность учиться. Чтобы попасть сюда, нужно было только достойно пройти вступительные испытания. Гимназический курс составлял 7 классов. Но когда 18 девочек первого выпуска захотели получить образование для учительства, Нина Заостровська добилась разрешения открыть 8-й класс, дававший право на профессию. Гимназия расширялась, пополнялась библиотека, устраивались исторические чтения, спектакли, литературные и музыкальные вечера (для них даже купили рояль). Девочек возили на экскурсии, планировали открыть психологический кабинет для занятий по педагогической психологии и организовать свой кинематограф.