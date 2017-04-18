В Чернигове сохранилось здание бывшего синематографа «Иллюзионъ»
18.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
В 1907 году на Шоссейной улице (ныне — проспект Мира, 19) открылся первый в городе стационарный синематограф «Иллюзионъ». Сначала здание кинотеатра была деревянной, но уже через несколько лет владелец построил кирпичную постройку. Новый кинотеатр получил название «Наука и жизнь». После Второй мировой войны во время восстановления поврежденного кинотеатра надстроили третий этаж. Сейчас в здании располагается Черниговская дирекция «Сбербанка».