В Чернигове сохранились склепы-часовни
20.01.2017 | Социум | Комментариев нет|
Чернигов, к сожалению, уже не может похвастаться широким разнообразием склепов-часовен, хотя в свое время в городе их было существенно больше, чем сейчас. Сейчас осталось три, правда, хорошо известные из них — два склепа: дипломата Григория Степановича Щербины, восстановлен в 1968 году силами А. Карнабеда, и склеп семьи Стефановичив. Сейчас обе достопримечательности отреставрированы, их можно увидеть на территории Свято-Троицкого монастыря.